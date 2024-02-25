تلمسان: تفكيك شبكة مختصة في الإختطاف تحت طائلة التهديد

ألقت قوات الشرطة بأمن ولاية تلمسان القبض على أفراد شبكة متكونة من 07 أفراد. قاموا بإختطاف شخص عن طريق الاستدراج تحت طائلة التهديد بأسلحة بيضاء مع تهديده بالتشهير.

وقامت الشبكة الإجرامية باستدراج الفاعلين شخصا وقاموا بتكبيله بشريط لاصق وحبال. وهددوه بالقتل في حالة عدم تسليمهم مبلغ مالي يناهز الـ 200 مليون سنتيم.

المحققون تمكنوا من تحديد هوية الفاعلين وتوقيفهم الواحد تلوى الآخر، بعد ترصد تحركاتهم وتتبعهم. وبعد إتمام الاجراءات القانونية تم تقديمهم أمام نيابة الاختصاص.