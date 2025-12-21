تلمسان: تفكيك شبكة مختصة في ترويج المخدرات وحجز أكثر من 170 كلغ

قامت المصالح العملياتية المتخصصة للأمن الوطني بتلمسان، بحر الأسبوع المنصرم، بتفكيك شبكة إجرامية تنشط في الإتجار غير المشروع للمخدرات على محور الولايات الغربية للوطن. مع ضبط أكثر من 170 كلغ من الكيف المعالج مصدره المغرب.

العملية نفذتها المصلحة الجهوية لمكافحة الاتجار غيـر المشروع بالمخدرات بتلمسان، أسفرت عن ضبط 170 كلغ من الكيف المعالج بتلمسان. وتوقيف 03 أشخاص من أعضاء الشبكة الإجرامية بالإضافة لإسترجاع مبلغ مالي بالعملة الوطنية قدّر بـ 240 مليون سنتيم. من العائدات غير المشروعة وحجز أربعة مركبات مستغلة في نقل وترويج هذه السموم.

بعد إستفاء إجراءات التحقيق تم تقديم الأشخاص المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب القضائي المتخصص بوهران.