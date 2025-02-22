 تلمسان.. تفكيك عصابة إجرامية زرعت الرعب في أوساط المواطنين

في إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها، تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية من وضع حد لجماعة إجرامية تبث الرعب في الوسط السكاني بحي أبو تاشفين تلمسان.

العملية مكنت من توقيف 05 أشخاص مع حجز كمية من المخدرات كيف معالج، كمية من المخدرات الصلبة كوكايين ، كمية من المؤثرات العقلية كلها موجهة للترويج غير المشروع وسط الشباب، أيضا ضبط مبلغ مالي معتبر من عائدات الترويج.

بعد إستكمال إجراءات التحقيق القانونية تم تقديم الموقوفين أمام محكمة تلمسان.