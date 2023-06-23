تلمسان: تفكيك عصابة مختصة في سرقة المنازل 

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري السادس التابع لأمن ولاية تلمسان من تفكيك جمعية أشرار متورطة في السرقة الموصوفة بتوافر ظرف الليل والتعدد، المشاركة، إستحضار مركبة، إخفاء اشياء مسروقة، بيع أغراض محل سرقة.

جاءت القضية بناءا على شكوى تقدم بها الضحية مفادها تعرضه للسرقة من داخل مسكنه طالت أجهزة إعلام ألي، الة طرق ومعدات كهربائية.

واستغلالا للمعلومات المتاحة والعمل الميداني بالتنسيق مع السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا تم تحديد هوية و توقيف أفراد الشبكة الإجرامية. وكذا تحديد مكان إخفاء الأغراض المسروقة.

حيث أسفرت العملية عن توقيف أربعة 4 أشخاص مشتبه فيهم يتراوح أعمارهم ما بين 20 و33 سنة، تم ضبط وحجز بحوزتهم الأغراض محل السرقة، مع إسترجاعها والتي تمثلت في 11 ألة نسخ 25 محفظة خاصة بجهاز كمبيوتر ، مثبث التيار الكهربائي، خزانة موزع شبكة الأنترنت وألة طرق، في خضم التحقيق تم ضبط بحوزة أحد أفراد الشبكة على كمية من المؤثرات العقلية قدرت بـ 12 قرص من نوع بريقابالين 300 ملغ، 8 أقراص من نوع إكستازي و كمية من المخدرات يقدر وزنها بـ 16.6 غرام، ومبلغ مالي يقدر بـ 17000 دج من عائدات ترويج وبيع هذه السموم.

تم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهم وقدموا بموجبه أمام السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا.