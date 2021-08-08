تلمسان: تفكيك لغز جريمة قتل بحي عمر

تمكنت عناصر الشرطة للأمن الحضري الرابع التابع لأمن دائرة مغنية بأمن ولاية تلمسان. من فك لغز جريمة القتل العمدي التي راح ضحيتها شخص في عقده الخامس من العمر.

حيث تمت القضية على إثر ورود بلاغ من طرف أحد المواطنين مفاده وجود جثة شخص ملقى على الأرض على مستوى حي عمر مغنية. لتتنقل مصالح الشرطة فورا إلى عين المكان. وكانت التحريات تحت إشراف وكيل الجمهورية المختص إقليميا. ومكنت من تحديد هوية الجاني وتوقيفه. ويتعلق الأمر بشخص مشتبه فيه بالغ من العمر 38 سنة. وبعد إستفاء الإجراءات القانونية تم إنجاز ملف قضائي قدم بموجبه الموقوف أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة مغنية.