تلمسان.. تقييم عملية استرجاع العقار الاقتصادي غير المستغل

ترأس أمومن مرموري والي ولاية تلمسان مساء اليوم الثلاثاء اجتماعاً تمحور حول تقييم عملية استرجاع العقار الاقتصادي الممنوح وغير المستغل.

الإجتماع جرى بحضور مدراء المجلس الولائي المعنيين، حيث تم تقديم عرض من طرف المدراء التنفيذيين حول وضعية العقار الاقتصادي على مستوى الولاية.

وأمر الوالي بتنصيب لجنة لمعاينة المشاريع التي استفادت من حق الامتياز، حيث سيتم إلغاء الامتيازات الممنوحة للمستفيدين الذين لم يباشروا في إنجاز مشاريعهم من أجل فتح المجال أمام المستثمرين الجادين الراغبين في إنجاز مشاريع تعود بالمنفعة على الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل للشباب، و ستنطلق هذه اللجنة في أشغالها ابتداء من الأسبوع المقبل.

كما أشرف الوالي خلال هذا الاجتماع على تنصيب خلية الإصغاء للمستثمرين وحاملي المشاريع وتوجيههم ومرافقتهم.

وشدد على ضرورة فتح الأبواب أمام المستثمرين وحاملي المشاريع والاستماع لانشغالات هذه الفئة التي من شأنها دفع عجلة الاقتصاد الوطني، حيث أعلن بهذه المناسبة عن التنصيب الرسمي لهذه الخلية، والتي ستبدأ في عقد اجتماعاتها ابتداء من الأسبوع المقبل لدراسة الانشغالات الواردة عن المستثمرين وحاملي المشاريع ومعالجتها.

كما أكد على ضرورة انعقاد هذه الاجتماعات بصفة دورية تحت رئاسة الوالي وبحضور المدراء المعنيين بملف الاستثمار.

و في هذا الشأن، سيتم الإعلان عن الآليات المعدة قصد تمكين المعنيين من التواصل المباشر مع أمانة اللجنة التي ستتولى هذه المهمة.