تلمسان تمنح الضوء الأخضر لطباعة مصحف ورش في حلة جديدة

تُوِّجت بولاية تلمسان جهود علمية وفنية امتدت على مدار عامين كاملين بالإعلان عن استكمال مشروع كتابة المصحف الشريف برواية ورش عن نافع من طريق الأزرق بخط النسخ.

في مبادرة أشرفت عليها وزارة الشؤون الدينية والأوقاف من خلال لجنة وطنية متخصصة، وبدعم من والي الولاية يوسف بشلاوي وقد دخل مشروع المصحف الشريف برواية ورش مرحلة جديدة بعد التوقيع الرسمي على الترخيص الخاص بطباعته ونشره خلال مراسم احتضنها مقر ولاية تلمسان، بحضور ممثل وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وأعضاء اللجنة الوطنية المختصة في مراجعة وتدقيق المصحف الشريف.

ويُعد هذا المشروع ثمرة عمل جماعي شارك فيه خطاطون وخبراء ومختصون في علوم القرآن الكريم حيث خضع المصحف لسلسلة من عمليات المراجعة والتدقيق استمرت أشهراً طويلة لضمان سلامة النص القرآني وموافقته للقواعد المعتمدة في الرسم والضبط ورواية ورش.

ويحمل الإصدار الجديد جملة من الخصائص الفنية التي روعي فيها وضوح الخط وسهولة التصفح والقراءة، بما يجعله مناسباً لمختلف شرائح المجتمع، من حفظة القرآن وطلبة العلم إلى عموم القراء.

كما يواكب المصحف التحولات الرقمية من خلال توفير محتوى إلكتروني مرفق يتيح الوصول إلى تلاوات قرآنية عبر رمز الاستجابة السريعة، في خطوة تهدف إلى توسيع دائرة الاستفادة من المصحف وتقديم تجربة قراءة وتعلم أكثر تفاعلاً.

ويعكس هذا الإنجاز حرص المؤسسات الوطنية على خدمة القرآن الكريم وتثمين الخبرات الجزائرية في مجالات الخط والضبط والمراجعة العلمية، بما يسهم في إثراء المكتبة القرآنية الوطنية وإبراز الجهود المبذولة للحفاظ على المرجعية الدينية وترسيخها للأجيال القادمة.