تلمسان: تنصيب المدير العام الجديد للمؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه حضري

أشرف، اليوم الخميس، أمومن مرموري، والي تلمسان، على مراسيم تنصيب المدير العام الجديد للمؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه حضري ETUT.

وحضر حفل التنصيب رئيس المجلس الشعبي الولائي، الأمين العام للولاية وإطارات الولاية، بوزيدي محمد، الكائن مقرها بأبو تشفين بلدية تلمسان.

وتطرق الوالي إلى دور هذه المؤسسة خاصة ودور القطاع كافة في الحركة العمومية المحلية والتكفل بالمواطنين في هذا الظرف الإستثنائي.

وأكد والي ولاية تلمسان في ذات السياق على ضرورة تكاثف الجهود وتجنيد كل الطاقات المتوفرة من أجل النهوض بهذه المؤسسة.

وشدد الوالي على ضرورة توفير خدمة متنوعة للمواطن وخاصة أن هذه المؤسسة مقبلة على برنامج نوعي يتوفر على عدة خدمات.