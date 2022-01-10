تلمسان: تنصيب المراقب العام صندالي عبد الرزاق مديرا جهويا للجمارك

تم صبيحة اليوم على مستوى قاعة المحاضرات بالحي الجمركي عبد المؤمن بن علي بوجليدة سابقا بولاية تلمسان تنصيب المراقب العام عبد الرزاق صندالي مديرا جهويا للجمارك بتلمسان.

كما جاء تنصيب المراقب العام عبد الرزاق صندالي تنفيذا للحركة الدورية الجزئية التي أقرتها المديرية العامة للجمارك. كما أشرف على مراسيم التنصيب والي الولاية ومدير الدراسات المكلف بالتنسيق بين المصالح بالمديرية العامة للجمارك بمعية مفتش مركزي على مستوى المفتشية العامة لمصالح الجمارك. بالإضافة كذلك إلى السلطات الولائية و ممثلي مختلف السلطات القضائية الأمنية و العسكرية.

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أشرف المدير العام للجمارك، نور الدين خالدي، بمقر المديرية العامة للجمارك على مراسم تنصيب المفتش العميد لبو صبرينة، في منصب مديرة المركز الوطني للتكوين. خلفا للمراقب العام علاق نور الدين.

وحسب بيان للمديرة العامة للجمارك، فقد أكد خالدي خلال مراسم التنصيب، على الدور البالغ الأهمية الذي يرتكز عليه جهاز الجمارك الجزائرية في مسار الرقيّ بالتكوين الجمركي القاعدي. الدائم والمتواصل لمنتسبي القطاع. واسداء التعليمات والتوجيهات للمضي قدما في تكريس الاستحقاقات المسجّلة في هذا المجال. بالنظر للدور الحسّاس للجمركي في الميدان. وأهمية وخصوصية المادة الجمركية وتقنياتها. بما يكفل نجاعة التدخل الجمركي، حماية للاقتصاد الوطني.

كما تقلّدت المفتش العميد لبو صبرينة عديد مناصب المسؤولية خلال مسارها المهني المشرّف والمكرّس في مجال التكوين الجمركي. انطلاقا من منصب مكوّنة في المادة الجمركية إلى رئيسة مصلحة الرسكلة وتحسين المستوى بمدرسة الجمارك بعنابة. بالأضافة كذلك إلى رئيسة مصلحة البرامج والتقييم بالمركز الوطني للتكوين الجمركي. وكذا نائبة مدير للإدارة العامة بذات المركز، إلى مديرة مدرسة الجمارك بالجزائر العاصمة.

وأشار البيان، إلى أن المفتش العميد لبو صبرينة تُعد أول إمرأة إطار تتولى منصب أول مسؤول للمركز الوطني للتكوين الجمركي.

من جهته أجرى المدير العام للجمارك حركة جزئية في الإطارات على المستوى الوطني، وتعيين مدراء جهويين بكل من تلمسان، بشار، تمنراست، ورقلة، عنابة، سطيف، البليدة.