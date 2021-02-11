تلمسان: تنصيب بدر الدين عمراني مديرا جديدا لمديرية الشؤون الدينية والأوقاف

أشرف أمومن مرموري، والي ولاية تلمسان، على مراسيم تنصيب بدر الدين عمراني بصفته مديرا جديدا لمديرية الشؤون الدينية والأوقاف.

وتم تنصيب تنصيب بدر الدين عمراني بصفته مديرا جديدا لمديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية تلمسان خلفا لـ”نويصر عيسى “.

وأكد الوالي على دور المسجد والمنظومة الدينية في تهذيب المجتمع والعمل على تحسيس ورفع درجة وعي المواطنين بهذه الفترة الإستنائية.

ونوه بضرورة حشد كل الوسائل والجهود من أجل المحافظة على مكتسبات الدولة في مجال الحركة الدينية.

مع مد يد العون و المساهمة إلى كل أفراد الأسرة الدينية، لمرافقة المدير الجديد في مهامه على مستوى الولاية.

كما استغل الوالي الفرصة لتقديم تشكراته لكل من المدير السابق للقطاع وكذا المدير بالنيابة خلال الفترة الإنتقالية التي قام بها.