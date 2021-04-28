تلمسان: تنصيب بدي سنوسي مديرا لمحافظة الغابات

أشرف اليوم الأربعاء، أمومن مرموري، والي تلمسان، على مراسيم تنصيب بدي سنوسي مديرا لمحافظة الغابات.

وتم تعيينه مؤخرا على مستوى ولاية تلمسان، خلفا لـ “كازي ثاني محمد السعيد”.

ومن خلال مداخلته، ثمن الوالي الجهود المبذولة في قطاع الغابات، مستعرضا أهم الخطوات التي جسدت ميدانيا في هذا القطاع.

وتمنى المدير الجديد التوفيق والنجاح في مهامه مقدما، تهانيه إلى المدير الجديد على رأس قطاع محافظة الغابات بالولاية.

وأوصى بالعمل على دفع الحركية التنموية إلى دينامكية فعالة للتكفل بالتسيير الأمثل لإدارته.