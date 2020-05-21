تلمسان: توزيع أكثر من 13 ألف كمامة مجانا على المواطنين

شرعت اليوم الخميس مصالح مديرية التكوين لتلمسان، وكذا مصالح مديرية الصحة ومديرية الشباب بعملية توزيع بالمجان أكثر من 13 ألف كمامة لفائدة المواطنين.

وقد شارك في هذه العملية ممثلين عن المجتمع المدني والحركة الجمعوية ومختلف الفاعلين.

واستهدفت هذه العملية مراكز البريد، الأسواق والأماكن العمومية التي تعرف إقبال كثيف للمواطنين.

بالنسبة لهذا اليوم، هذه العملية شملت بداية البلديات صبرة، تلمسان ومنصورة وستعرف توسيعا ليشمل بلديات أخرى.

ولقيت المبادرة استحسانا كبيرا من قبل المواطنين، كون استعمال الكمامة يعتبر أحد الأساليب الوقائية من تنقل عدوى انتشار وباء كورونا.