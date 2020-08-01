تلمسان: توزيع لحم العيد على الأسر المعوزة ببلدية السواحلية

تتواصل عملية توزيع لحم العيد في بلدية السواحلية بتلمسان، إنطلاقا من مخزن الأزمات بالمطعم المركزي نحو كل مداشر وقرى البلدية.

وتقدم مير السواحلية، بجزيل الشكر للقائمين على المخزن من جمعيات فاعلة ومحسنين.

كما شكر كل المحسنين والجزارين اللذين ساهموا في هذا العمل الخيري.

ووجه رئيس البلدية الشكر الجزيل لأحد شباب السواحلية الذين أدخل الفرحة على 115عائلة، حيث قام بتوزيع 115 شاة على الفقراء والمساكين وكذا شباب قرية مزاورو الذين قاموا بتوزيع 30 شاة.

وأكدت مصالح البلدية، على صفحتها الرسمية بفايسبوك، أن أبواب المخزن مفتوحة طيلة اليوم من أجل إستقبال كل فقير و محتاج لليوم الثاني من أيام التشريق.