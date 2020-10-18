تلمسان: توزيع 30 حافلة من نوع  مرسيدس للنقل المدرسي

أشرف اليوم الأحد، أمومن مرموري، والي ولاية تلمسان، على مراسم توزيع 30 حافلة من نوع « MERCEDES » للنقل المدرسي.

واستفادت من هذه الحافلات مختلف بلديات الولاية، من أجل تدعيمها بالنقل المدرسي.

وخلال الحفل أكد والي الولاية على ضرورة الحفاظ وصيانة هذه المكتسبات.

وتدخل هذه العملية في إطار جهود الدولة الجزائرية الرامية إلى تحسين ظروف نقل التلاميذ المتمدرسين في الولاية.

للإشارة فإن هذه العملية تعتبر الحصة الثالثة، وسوف تتبعها عملية أخرى مماثلة خلال المناسبات المقبلة.

يأتي هذا في إطار السياسة المنتهجة من طرف وزارة الداخلية لتحسين خدمات وظروف تمدرس تلاميذ المدارس لاسيما المتواجدين بالمناطق النائية.

كما يأتي مواصلة لعمليات توزيع حافلات النقل المدرسي خاصة بمختلف مناطق الظل التي وقف عليها والي تلمسان في خرجاته الميدانية.