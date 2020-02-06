تلمسان: توزيع 40 حافلة من نوع « MERCEDES » للنقل المدرسي

أشرف مومن مرموري، والي ولاية تلمسان، على مراسم حفل توزيع 40 حافلة من نوع « MERCEDES » للنقل المدرسي ، و التي تتسع لـ 30 مقعد.

هذه الحافلات استفادت منها مختلف بلديات الولاية، من أجل تدعيمها بالنقل المدرسي.

وقد نظم حفل التسليم على مستوى مقر الولاية، بحضور رئيس المجلس الشعبي الولائي، إطارات الولاية، رؤساء الدوائر، وكذا السادة رؤساء المجالس الشعبية البلدية.

وأكد والي الولاية أن هذه العملية تدخل في إطار جهود الدولة الجزائرية الرامية إلى تحسين ظروف نقل التلاميذ المتمدرسين في الولاية، وفك العزلة بالمناطق النائية.

كما أغتنم الفرصة كذلك، للتأكيد على ضرورة توفير الوجبات الساخنة على مستوى المطاعم وتأمين الحراسة والخدمات وغيرها من المهام التي تساعد على خلق بيئة تحفّز التلاميذ على التحصيل الجيّد.

للإشارة فإن هذه العملية تعتبر الحصة الأولى و سوف تتبعها عمليات أخرى مماثلة.