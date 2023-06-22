قناة النهار تلمسان: توفير مرافق الراحة والأمن لإنجاح موسم الإصطياف بقلم النهار أونلاين نشر في 22 جوان 2023 - 23:47 شارك غرِّد أرسل 34 0 تلمسان: توفير مرافق الراحة والأمن لإنجاح موسم الإصطياف إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/xVLIH اقرأ أيضا ميلة: نتيجة تشييد السكنات على حافة الأودية .. خسائر باهظة في الممتلكات والتجهيزات قناة النهار 15 جوان صريح جدا: هذه هي أسعار أضـ_احي العيد بالعاصمة .. قناة النهار 17 جوان صريح جدا: هكذا كانت أجواء إمتحانات شهادة البكالوريا .. قناة النهار 12 جوان بلماضي يعتذر أمام الجميع عن شجاره مع لاعب المنتخب التونسي قناة النهار 20 جوان طالع هابط: النوي يطالب السلطات العليا بإنقاذ أرض فلاحية 18 هكتار من البرتقال .. حبو يديروها باطيمات قناة النهار 08 جوان وزير الفلاحة يعلق حول فيديو المواطن الذي كشف السعر الحقيقي للخروف .." مايفوتش 3 ملاين ونص" قناة النهار 20 جوان والي وهران :" نسبة أشغال مصنع فيات تجاوزت الـ 60% وسيتم استلامه نهاية هذه السنة" قناة النهار 13 جوان قناة النهار 11 جوان صريح جدا : هذه هي أدعية الحجاج الجزائريين عند ذهابهم للحج قناة النهار 11 جوان مترشحة للبيام : موضوع الرياضيات في متناول التلميذ الممتاز قناة النهار 06 جوان