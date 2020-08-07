تلمسان: توقيف المشتبه فيه بسرقة مركبة سياحية

تمكنت عناصر الشرطة بأمن دائرة مغنية، التابع لأمن ولاية تلمسان، من توقيف الشخص المشتبه فيه الذي قام بسرقة مركبة سياحية.

وحسب بيان ذات الجهة الامنية، فقد تمت العملية على إثر شكوى رسمية تقدم بها أحد المواطنين الى مقر الامن مفادها تعرضه للسرقة بالعنف، طالت مركبته من نوع داسيا من طرف شخص يجهل هويته.

وعلى هذا الاساس باشرت قوات الشرطة عملية البحث والتحري من أجل تحديد هوية المشتبه فيه.

وفي ظرف وجيز كللت العملية بتوقيف المشتبه فيه، حيث يتعلق الامر بشخص يبلغ من العمر 30 سنة في حالة تلبس يقود المركبة بمسلك غير معبد بمدينة مغنية.

وتم استرجاع المركبة بوثائقها بعد استكمال اجراءات التحقيق، وإنجاز ملف قضائي في حق المشتبه فيه قدم بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة مغنية.