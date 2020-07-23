تلمسان: توقيف المشتبه في قتل قاصر بمغنية

أوقفت مصالح أمن دائرة مغنية بولاية تلمسان، المشتبه فيه في قضية الاعتداء المفضي الى الوفاة، والتي راح ضحيتها شاب يبلغ 17 سنة.

يأتي هذا بعد عملية البحث والتحري الأولية التي باشرتها مصالح أمن دائرة مغنية بأمن ولاية تلمسان، لتحديد هوية وتوقيف الشخص المشتبه فيه في عملية الاعتداء المفضي الى وفاة، راح ضحيتها شاب يبلغ من العمر 17 سنة، بمدينة مغنية والذي لفظ أنفاسه الأخيرة بالعيادة المتعددة الخدمات العزوني، على إثر تعرضه لطعنة على مستوى الصدر.

وأفضت التحريات إلى تحديد هوية المشتبه فيه في الاعتداء على الضحية وإيقافه في ظرف وجيز.

يشار إلى أن التحقيق مفتوح على مستوى مصالح أمن دائرة مغنية في شأن القضية بالتنسيق مع وكيل الجمهورية.