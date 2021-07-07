تلمسان: توقيف شبكة إجرامية اعتدت على أفراد إحدى عائلات حي سيدي الزواوي

نجحت شرطة أولاد ميمون في توقيف الشبة الإجرامية المتورطة في الاعتداء على أفراد إحدى العائلات المقيمة بحي سيدي الزواوي. أولاد ميمون تلمسان.

وتتكون الشبكة الإجرامية من 06 أشخاص من بينهم امرأة تترواح أعمارهم بين 20 و34 سنة. وتعود وقائع القضية الى يوم الجمعة الماضي في حدود الساعة 15:25 سا بعد الزوال. حيث نسجت الشبكة سيناريو تمكنت من خلاله دخول مسكن الضحية. لتتضح نواياهم الإجرامية بمحاولتهم سرقة المعني والاعتداء عليه بعد تقييده، ومحاولة الاعتداء بالضرب على زوجته.

استغاثة المعنيين والاتصال بأفراد الشرطة، حال دون إتمام أفراد الشبكة لمخططهم الإجرامي، وفرارهم الى وجهة مجهولة. وتنقل أفراد الشرطة الى عين المكان على جناح السرعة. مكن من استرجاع شاحنة صغيرة من نوع هايفي استعملها أفراد الشبكة في العمل الإجرامي، وسلك معدني وشريط لاصق لتقييد الضحية.

مباشرة التحريات بالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة أولاد ميمون، مكن من تحديد هوية المشتبه فيهم مع توقيفهم. من بينهم صاحب الشاحنة المشار إليها آنفا، وحجز سيفين من الحجم الكبير وكمية من المشروبات الكحولية.

وبعد إتمام إجراءات التحقيق، تم انجاز ضد المعنيين ملفا قضائيا أحيلوا بموجبه أمام وكيل الجمهورية. عن تكوين جمعية أشرار لغرض إرتكاب جناية – السرقة بالتعدد والعنف – الضرب والجرح العمدي بإستعمال سلاح أبيض – إقتحام حرمة منزل. وحمل سلاح من الصنف السادس دون سبب شرعي”