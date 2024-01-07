تلمسان.. توقيف شخصين متورطين في النصب والاحتيال
بقلم طاهر بن داوود
تمكنت مصالح أمن ولاية تلمسان بحر الأسبوع الفارط من توقيف رعيتين أجنبيتين في حالة تلبس بوسط المدينة. بعد أن قاما باستدراج الضحية و نسج خطة احتيالية و النصب عليه. لغرض شراء مسكنه الخاص مقابل مبالغ مالية من العملة الأجنبية. تمثلت في حزم تحمل قصاصات ورقية و محاليل و مساحيق أستعملت لإيهام الضحية و الإيقاع به.
وتم تقديم المشتبه فيهما أمام نيابة الاختصاص عن قضية حيازة مواد و أدوات معدة لصناعة و تزوير العملة، النصب باستعمال صفات كاذبة وسلطة خيالية لسلب ثروة الغير، التزوير و استعمال المزور انتحال هوية الغير، دخول التراب الوطني و الإقامة فيه بطريقة غير قانونية.
رابط دائم : https://nhar.tv/ZUrOC