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أخبار الجزائر

تلمسان.. توقيف شخصين متورطين في النصب والاحتيال

بقلم طاهر بن داوود
تلمسان.. توقيف شخصين متورطين في النصب والاحتيال
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تمكنت مصالح أمن ولاية تلمسان بحر الأسبوع الفارط من توقيف رعيتين أجنبيتين في حالة تلبس بوسط المدينة. بعد أن قاما باستدراج الضحية و نسج خطة احتيالية و النصب عليه. لغرض شراء مسكنه الخاص مقابل مبالغ مالية من العملة الأجنبية. تمثلت في حزم تحمل قصاصات ورقية و محاليل و مساحيق أستعملت لإيهام الضحية و الإيقاع به.

وتم تقديم المشتبه فيهما أمام نيابة الاختصاص عن قضية حيازة مواد و أدوات معدة لصناعة و تزوير العملة، النصب باستعمال صفات كاذبة وسلطة خيالية لسلب ثروة الغير، التزوير و استعمال المزور انتحال هوية الغير، دخول التراب الوطني و الإقامة فيه بطريقة غير قانونية.

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