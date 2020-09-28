تلمسان: توقيف شخصين مشتبه فيهما محل بحث طبقا لأوامر القبض

تمكنت عناصر كل من الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بني بوسعيد وأمن دائرة مغنية التابعتين لأمن تلمسان من توقيف شخصين.

وأشارت أن المشتبه فيهما محل بحث وفقا لأوامر بالقبض صادرين عن السلطات القضائية، تتراوح أعمارهم بين 32 و39 سنة.

وأفادت ذات الجهات الامنية ان المشتبه فيه الاول محل بحث طبقا لثلاث اوامر قضائية.

ويواجه المشتبه فيه تهما تتعلق بالسرقة باستعمال العنف، حمل اسلحة بيضاء بدون مبرر شرعي.

بالاضافة الى تهم تتعلق بتكوين جمعية اشرار لغرض الاعداد لارتكاب جنايات ضد الاشخاص والاملاك ووضع النار العمدي في مسكن.

اما المشتبه فيه الثاني، محل بحث طبقا لامر بالقبض عن قضية جناية القيام بطريقة غير مشروعة.

حيث كان يقوم بحيازة وبيع وتخزين ونقل المخدرات بواسطة جماعة اجرامية منظمة، ضبط من طرف مصالح امن دائرة مغنية.

بعد استكمال الاجراءات القانونية، تم تقديم المعنيين امام الجهات القضائية الطالبة.