تلمسان: توقيف شخصين وحجز أكثر من 34 كلغ من المخدرات

تمكنت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية لدائرة أمن بني بوسعيد بولاية تلمسان ، من حجز 34 كلغ من المخدرات.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد تمكنت مصالح الشرطة القضائية من وضع حد لجماعة إجرامية متكونة من شخصين مشتبه فيهما.

وأضاف البيان، أن العملية جاءت على إثر استغلال معلومات تلقتها عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية.

وقد باشرت عناصر الشرطة تحرياتها الميدانية، التي أفضت إلى تحديد مكان وحجز كمية معتبرة من المخدرات قدرت بـ 34 كلغ.

كما مكنت العملية من توقيف شخصين مشتبه فيهما، أحدهما رعية أجنبية.

وأوضح المصدر، أنه و بعد الاجراءات تم تقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.