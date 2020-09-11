تلمسان: توقيف شخصين وحجز سلاح ناري من الصنف الأول

تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بن بوسعيد التابعة لأمن تلمسان من توقيف شخصين، وحجز سلاح ناري من الصنف الأول .

وحسب بيان امن تلمسان، فإن الشخص الموقوف شاب يبلغ 25 سنة مقيم بمدينة مغنية محل بحث بموجب أمر بالقبض.

وصدر الامر بالقبض في حق الشاب الموقوف في قضية تكوين جمعية أشرار، لإرتكاب جناية الإتجار بالمخدرات بطريقة غير مشروعة .

وإستغلالا للمعلومات التي أدلى بها المعني، أفضت إلى إسترجاع سلاح ناري أوتوماتيكي عيار 09 ملم من الصنف الأول.

كما تم توقيف شخص ثان شريك في قضية حيازة سلاح ناري بدون رخصة يتعلق الأمر بشخص يبلغ 24 سنة.

وبالتنسيق مع نيابة محكمة مغنية تم إنجاز إجراء قضائي عن قضية تهريب، حيازة وإخفاء سلاح ناري بدون رخصة.

وتم تقديم المشتبه فيهما أمس الخميس، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة مغنية.