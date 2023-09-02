قناة النهار تلمسان: توقيف شخصين وحجز ما يقارب 3 قناطير من الكيف المعالج بقلم قناة النهار نشر في 02 سبتمبر 2023 - 19:48 الجزائر شارك غرِّد أرسل 56 0 رابط دائم : https://nhar.tv/yfILa اقرأ أيضا البليدة: الأمن في خرجة ميدانية لأصحاب المحلات التجارية الذين يستولون على الأرصفة قناة النهار 14 أوت تلمسان / البركة الزرقاء .. المتنفس الوحيد لأطفال منطقة بني سنوس قناة النهار 18 أوت تساقط أمطار رعدية معتبرة في هذه الولايات قناة النهار 21 أوت طاولات لبيع الكتب المستعملة والأدوات..تجارة موسمية لبعض الشباب قناة النهار 01 سبتمبر طالع هابط: مداهمات رجال الدرك الوطني للمطاعم والشواطئ .. دائما بالمرصاد قناة النهار 13 أوت صريح جدا : هل يؤمن الجزائريون بالعين وكيف يتقون شرها ؟ قناة النهار 20 أوت غليزان / مطاعم مدرسية جديدة لتوفير الوجبات الساخنة لتلاميذ المناطق النائية قناة النهار 22 أوت "فانتازيا لاند" فضاء سينمائي ترفيهي يقود الزائرين في رحلة عبر الزمن قناة النهار 29 أوت الدورات الكروية عبر الأحياء.. المتنفس الوحيد لشباب المنطقة بورقلة قناة النهار 13 أوت ياسين لسمر : "بروبوزاولي نغني مع جورج وسوف" قناة النهار 30 أوت