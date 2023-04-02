تلمسان.. توقيف شخص مبحوث عنه

تمكنت مصالح أمن دائرة مغنية من توقيف شخص مبحوث عنه محل، بـ5 أوامر قضائية صادرة عن العدالة منها أمرين بالقبض.

كما يتعلق الأول بأمر القبض صادر عن محكمة القليعة عن قضية ” جناية حيازة المخدرات بطريقة غر مشروعة”. “من أجل البيع في إطار جماعة إجرامية منظمة “.

والثانية، أمر بالقبض صادر عن محكمة مغنية عن قضية ” جناية إستيراد المخدرات بطريقة غير مشروعة والنقل”. و”التخزين والبيع للمخدرات بطريقة غير مشروعة من قبل جماعة إجرامية منظمة”.

باب الواد: الإطاحة بعصابة تروج المخدرات وحجز أزيد من 26 ألف قرص مهلوس

وتمكنت فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية في باب الواد من الإطاحة بجماعة إجرامية منظمة. في قضية المساس بالصحة العمومية، الحيازة قصد النقل، التخزين، البيع والشراء للمؤثرات العقلية. في إطار جماعة إجرامية منظمة، حيازة أسلحة بيضاء محظورة من الصنف السادس دون مبرر شرعي.

وتم توقيف 8 أشخاص مشتبه فيهم مسبوقين قضائيا، ينحدرون من ولاية الجزائر تتراوح أعمارهم ما بين 24 و44 عاما.

كما تم ضبط وحجز 7005 كبسولة من المؤثرات العقلية، 11 سلاح أبيض محظور من الصنف السادس. 10 هواتف نقالة. مبلغ 560 ألف دينار من العملة الوطنية، 3 مركبات سباحية تستعمل في نقل السموم.