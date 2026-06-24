تلمسان.. توقيف شخص وحجز أكثر من 1 كلغ كوكايين وكمية من الكيف

تمكنت عناصر المصلحة الجهوية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية بتلمسان، خلال الأسبوع المنصرم، من تفكيك نشاط إجرامي مرتبط بتهريب وترويج المخدرات القادمة من المغرب، مع توقيف شخص مشتبه فيه وحجز كميات معتبرة من السموم.

وجاءت العملية إثر استغلال معلومات مؤكدة تفيد بالتحضير لاستلام شحنة من المخدرات قادمة من المغرب. نحو إحدى الولايات الغربية، باستعمال طائرة مسيرة. وبعد تحريات معمقة وتنسيق متواصل مع النيابة المختصة إقليمياً، تمكن المحققون من تحديد هوية المشتبه فيه ومكان تواجده، ليتم توقيفه بالقرب من مسكنه العائلي.

وأسفرت العملية عن ضبط وحجز 1 كلغ و200 غرام من الكوكايين و2 كلغ و750 غراماً من الكيف المعالج. بالإضافة إلى حجز مركبة سياحية كانت تُستغل في النشاط الإجرامي.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة.

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