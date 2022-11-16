تلمسان.. توقيف عصابة إجرام سطت على “فيلا ” فخمة بأسلحة

تمكنت عناصر الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية تلمسان من تفكيك شبكة اجرامية مختصة في السرقة من داخل المساكن.

وحسب مصادر النهار أونلاين، فإن هذه الشبكة الإجرامية تتكون من 4 أفراد مسبوقين قضائيا تتراوح أعمارهم ما بين 20 و 44 سنة .

وأوضجت ذات المصادر، أن العملية جاءت بناءً على شكوى تقدم بها الضحية إثر تعرض مسكنه الكائن بمدينة تلمسان للسرقة.

وقد مكنت الأبحاث و التحريات في ظرف وجيز من تحديد هوية الفاعلين وتوقيفهم مع استرجاع المسروقات المتمثلة في “أسلحة نارية من الصنف الخامس (بندقيتي صيد)، كمية معتبرة من المجوهرات من المعدن الأصفر والأبيض”، مبلغ مالي قدره 44 مليون سنيتم، مع ضبط سلاح أبيض محظور .

وبعد استكمال كافة الإجراءات، أنجز ضد المتورطين ملف أجراء جزائي بخصوص قضية تكوين جمعية أشرار لغرض ارتكاب جناية السرقة بتوافر ظرف التعدد، التسلق والكسر الليل مع إخفاء اشياء مسروقة حمل سلاح ابيض محظور دون مبرر شرعي، قدم بموجبه المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان.