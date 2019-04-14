تلمسان..  توقيف مروج المشروبات الكحولية وحجز قرابة 900 قارورة خمر بالرمشي

تمكنت مصالح أمن الرمشي في تلمسان من توقيف شخص وحجز 891 قارورة خمر من مختلف الأنواع والأحجام.

وحسب بيان ذات المصالح، فإن العملية جاءت بعد ورود معلومات تفيد أنه هناك شخص يقوم بترويج المشروبات الكحولية.

وذلك على مستوى السكنات الغير المأهولة بحي150 مسكن الرمشي وبعد وضع خطة محكمة من قبل الشرطة، أُوقف في حالة تلبس.

أين كان بحوزته قارورتين من الخمر، بعد إخضاعه لعملية التلمس الجسدي ضبط بحوزته على مبلغ مالي قدر بـ: 141.280 دينار.

كلها من عائدات بيع المشروبات الكحولية، حيث اعترف بترويجه للمشروبات الكحولية، وأنه يقتنيه من عند شخص آخر.

وبموجب إذن بالتفتيش مسكن المشتبه فيه تم ضبط كمية معتبرة من المشروبات الكحولية التي قدرت بـ891 قارورة خمر.

ليتم إخطاروكيل الجمهورية لدى محكمة الرمشي التحقيق مفتوح من قبل أمن دائرة الرمشي.