تلمسان.. توقيف 3 موظفين بمكاتب البريد بالرمشي اختلسوا أزيد من 5 ملايير سنتيم

تمكنت مصالح الأمن من توقيف 3 موظفين بمكاتب البريد بدائرة الرمشي ولاية تلمسان، قاموا باختلاس أموال عمومية.

وحسب مصادر “النهار أونلاين”، قام المشتبه فيهم باختلاس أموال عمومية داخل مكاتب البريد فاقت قيمتها 5 ملايير سنتيم.

وأضافت المصادر ذاتها أن الموظفين اختلسوا أموالاً عمومية مع سوء استغلال الوظيفة وتعمدهم عدم الإبلاغ عن جرائم الفساد، ما أدى إلى وقوع ضرر مادي كبير.

وعلى إثر ذلك، تم فتح تحقيق معمق من طرف أمن شرطة الرمشي بالتنسيق مع الفرقة المالية والاقتصادية بأمن الولاية .

وأسفرت التحريات عن استرجاع أكثر من مليار و700 مليون سنتيم من إجمالي المبلغ المختلس. كما حددت قيمة الضرر المادي الذي فاقت قيمته 2 مليار و300 مليون سنتيم.

وتم توقيف المشتبه فيهم، بعد تحقيق معمق، وتقديمهم أمام الجهات القضائية بموجب إجراء قضائي.