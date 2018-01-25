أوقفت عناصر أمن دائرة الرمشي بتلمسان، أربعة أشخاص بعد عملية تفتيش، والتي أسفرت عن حجز حبوب مهلوسة ومخدرات.

وأوضحت مصالح الأمن أنه بعد عملية تفتيش لسيارة من نوع “رونو” كان على متنها 4 أشخاص تبدو عليهم ملامح السكر.

عثر بحوزة السائق على 2 أقراص مهلوسة المعروفة باسم “الصاروخ”، أما مرافقه المدعو “م ف” 26 سنة، وجد بحوزته على سيجارة ملفوفة بالمخدرات.

أما المدعو “ج ص” 26 سنة عثر بحوزته على 8 أقراص مهلوسة ومبلغ مالي قدره 9000 دج، وكان برفقتهم قاصر المدعو “ه ز” 18 سنة.

وتم حجز الممنوعات واقتياد الأطراف الى مقر الأمن.

وبناءً على على إذن بالتفتيش صادر عن الهيئات القضائية لمحكمة الرمشي تم تفتيش مسكن المشتبه فيه الرئيسي المدعو “ج ص”.

حجزت عناصر الأمن 419 قرص مهلوس من مختلف الأنواع.

تم إيقاف المشتبه فيهم، فيما يبقى التحقيق متواصل من طرف أمن دائرة الرمشي.