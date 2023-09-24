تلمسان.. توقيف 5 أشخاص تورطوا في قضية سرقة منزل 

ألقت قوات الشرطة بالأمن الحضري الثالث القبض على 5 أشخاص، من مبينهم 3 قصر تورطوا في قضية السرقة من داخل مسكن بولاية تلمسان.

وذلك مع توافر ظرف الليل والكسر وتعدد الجناة، حيث أقدموا على سرقة ألبسة رياضية خاصة بالأطفال بقيمة 30 مليون سنتيم من داخل مسكن.بالإضافة إلى حلي و مجوهرات.

وبفضل التحقيق المفتوح من طرف أفراد الشرطة إعتمادا على الجانب التقني تم تحديد هوية الفاعلين وتوقيفهم وتقديمهم أمام النيابة المختصة.