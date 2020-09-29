تلمسان.. توقيف 5 أشخاص وحجز أقراص مهلوسة

تمكنت عناصر أمن دائرة عين تالوت التابع لأمن ولاية تلمسان من حجز كمية من المخدرات والمؤثرات العقلية، وتوقيف مرويجها.

وجاء في بيان الأمن الوطني، أن بعد مباشرة التحريات والأبحاث من طرف مصالح الشرطة أفضت إلى تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم.

ويتعلق الأمر بـ5 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 19 سنة و28 سنة، كما تم حجز في هذه العملية 11 قطعة من المخدرات معدة للترويج، 126 قرص مهلوس من نوع إكستازي، جوكر ، هنكل ، بريباغالين ، 20 قرص طبي.

بالاضافة، أسلحة بيضاء تمثلت في سيوف، خناجر، أغماد ومبلغ مالي يقدر بـ16000 دج، من عائدات ترويج هذه السموم.

وبعد إستكمال إجراءات التحقيق تم إنجاز إجراء قضائي في شأن القضية قدم الأطراف بموجبه أمام السيد/ وكيل الجمهورية المختص إقليميا.