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تلمسان: توقيف 5 أشخاص وحجز 1 كلغ و700 غرام من المخدرات وأزيد من ألف كبسولة صاروخ

بقلم م .فيصل
تلمسان: توقيف 5 أشخاص وحجز 1 كلغ و700 غرام من المخدرات وأزيد من ألف كبسولة صاروخ
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تمكنت مصالح الشرطة التابعة لأمن دائرة سبدو في تلمسان من من كمية معتبرة من المخدرات والمؤترات العقلية مع توقيف 5 أشخاص مشتبه فيهم.

وحسب ذات المصالح العملية مكنت من حجز 1 كلغ و700 غرام من المخدرات و1013 كبسولة من المؤثرات العقلية. بالإضافة إلى مبلغ مالي من عائدات الترويج والمتاجرة.

وأضافت المصالح خلال العملية تم توقيف 5 اشخاص مشتبه فيهم في الترويج والمتاجرة المخدرات والمهلوسات.

رابط دائم : https://nhar.tv/qr1Uz
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