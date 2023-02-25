تلمسان: توقيف 5 أشخاص وحجز 1 كلغ و700 غرام من المخدرات وأزيد من ألف كبسولة صاروخ

تمكنت مصالح الشرطة التابعة لأمن دائرة سبدو في تلمسان من من كمية معتبرة من المخدرات والمؤترات العقلية مع توقيف 5 أشخاص مشتبه فيهم.

وحسب ذات المصالح العملية مكنت من حجز 1 كلغ و700 غرام من المخدرات و1013 كبسولة من المؤثرات العقلية. بالإضافة إلى مبلغ مالي من عائدات الترويج والمتاجرة.

وأضافت المصالح خلال العملية تم توقيف 5 اشخاص مشتبه فيهم في الترويج والمتاجرة المخدرات والمهلوسات.