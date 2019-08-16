تلمسان.. توقيف 7 أشخاص تورطوا في ليلة الرّعب بمرسى بن مهيدي

كشفت المديرية العامة للأمن الوطني، مساء اليوم الجمعة، عن توقيف 7 أشخاص تورطوا في ليلة الرّعب بمرسى بن مهيدي، بولاية تلمسان.

وأوضح بيان لذات المصالح، أنّه من 100 شخص الذين حاولوا اقتحام مقر أمن دائرة مرسى بن مهيدي تم توقيف لحد الساعة 7 أشخاص.

حيث كان المتورطون مدججين بالأسلحة البيضاء، وعصي وحجارة، أين شكلوا خطرا على كل من كان داخل المقر الأمني.

وقد تم توقيف سبعة أشخاص لفعل التجمهر المسلح، أعمال الشغب والإخلال بالنظام العام والتخريب العمدي لملك الدولة.

ومن المنتظر أن يتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.