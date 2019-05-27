تلمسان : توقيف 7 أشخاص وحجز بضاعة محلية وأجنبية الصنع معدة للتهريب بمغنية

تمكنت عناصر المصلحة الجهوية لمكافحة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات بمغنية في تلمسان أمس من حجز بضاعة محلية وأجنبية معدة للتهريب.

وحسب ذات الصدر فإن العملية تمت إثر توقيف سيارتين من نوع مرسيدس على مستوى طريق الرابط بين مدينة مغنية وبني بوسعيد.

وعقب عملية التفتيش تم العثور على 111 صندوق من التوابل من نوع ” كنور ” كل صندوق به 12 علبة بمجموع 1332 علبة. إضافى إلى 1525 كلغ من مادة البن منها 125 كلغ منتهية الصلاحية.

كما تم حجز2544 قارورة مزيل الروائح من علامات تجارية مختلفة، وكذا1160 قارورة من لقاح الانعام من نوع ox al 20% Al.

و110 أنبوب مرهم BETASONE، 12 قطعة غيار سيارات مستعملة.

واسفرت العملية من توقيف 5 أشخاص ويتعلق الامر بـ “ب م” 22 سنة، و”ب ش” 18 سنة، و”ت ع” 18 سنة.

وأيضا المدعو ” ب م” 22 سنة، كان برفقته “ب م” 18 سنة.

وعقب التحقيق مع المشتبه فيهم تم توقيف شخصين أخرين “ب ي” 23 سنة، و” ز م” 34 سنة.

وقد تم تقديم المشتيه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة مغنية.