تلمسان.. توقيف 7 حراڨة بشاطئ المخلد في هنين

أوقفت عناصر الدرك الوطني لتلمسان مؤخرا 7 أشخاص بشاطئ “المخلد” ببلدية هنين في محاولة إبحار سري.

وذكرت خلية الاتصال للدرك الوطني أن العملية قام بها عناصر الدرك لدائرة هنين بناء على معلومات تفيد بتحضير شخص لهجرة غير شرعية من الشاطئ.

وتم توقيف هؤلاء الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 19و 40 سنة كلهم من جنسية جزائرية على متن قارب مطاطي مزود بمحرك وكذا حجر 6 دلاء بلاستكية ذات سعة 25 لتر مملوءة بمادة المازوت و3 حقائب للظهر تحتوي على أغراض ومواد غذائية.

وتم تقديم الأشخاص السبعة الموقوفين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان الذي أمر بإيداع إثنين منهم الحبس المؤقت والإفراج عن الباقين.