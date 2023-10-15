تلمسان: توقيف 8 أشخاص بصدد “الحرقة”

تمكنت مصالح أمن ولاية تلمسان ممثلة في أمن دائرة منصورة. من وضع حد لجمعية أشرار تعتزم مغادرة التراب الوطني عبر البحر بطريقة غير مشروعة.

العملية جاءت على إثر الإستغلال الأمثل لمعلومات وردت إلى ذات المصالح، تفيد بوجود تحركات مشبوهة لمجموعة من الأشخاص، على ضوء ذلك تم وضع خطة محكمة لتتبع وترصد تحركاتهم. على إثر حاجز تم توقيفهم على متن مركبتين و هم بصدد مغادرة المدينة باتجاه إحدى المدن الساحلية المجاورة. ويتعلق الأمر بـ 08 أشخاص، ومواصلة للتحقيق تم توقيف شخص آخر يعتبر من منظمي عملية تهريب الأشخاص. ليتم حجز معدات و أدوات بداخل المركبتين تتمثل في صفائح بنزين سعة 20 لتر. زورق مطاطي بجميع لواحقه، محرك، سترات النجاة، لباس الغطس، بوصلة. بالإضافة كذلك إلى شماريخ الخاصة بالرؤية و النجدة، أسلحة بيضاء من الصنف السادس، مبالغ مالية من العملة الأجنبية و غيرها من الأدوات.

كما تم إنجاز ملف قضائي ضد الأشخاص الضالعين في عملية التنظيم. عن قضية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية تهريب الأشخاص بطريقة غير شرعية عبر البحر. تم تقديمهم أمام نيابة محكمة تلمسان.