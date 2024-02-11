تلمسان: توقيف 8 أشخاص وحجز أزيد من 13700 قرص مهلوس

تمكنت مصالح الشرطة لأمن دائرة منصورة ولاية تلمسان مؤخرا. من حجز 13.766 قرص مهلوس وتوقيف ثمانية أشخاص.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية جاءت إثر معلومات مفادها قيام مجموعة من الأشخاص بترويج المؤثرات العقلية في الوسط الحضري لبلدية منصورة. حيث سمحت عملية تتبع تحركات أحد أفراد هذه الشبكة من توقيفه وتحديد هوية باقي العناصر. التي تنشط ضمن نفس الشبكة من بينهم فتاتين.

وسمح تفتيش مساكن الأشخاص الموقوفين بحجز الكمية المذكورة من الأقراص المهلوسة. وأربع مركبات وهواتف نقالة وأسلحة بيضاء وأزيد من 360 ألف دج من عائدات ترويج هذه السموم، وفق البيان.

وقد تم إنجاز ملف قضائي قدم بموجبه الأشخاص الثماني الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة، كما أشير إليه.