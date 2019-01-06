تلمسان.. جلاب يفتتح الصالون الجهوي للإنتاج والتصدير هذا الثلاثاء

يشرف وزير التجارة، سعيد جلاب، يوم الثلاثاء، رفقة والي ولاية تلمسان، على إفتتاح الصالون الجهوي الأول للإنتاج والتصدير.

وحسب بيان الوزارة،أن الصالون المقرر تنظيمه من قبل غرفة التجارة والصناعة “تافنة” في الفترة الممتدة بين 8 و10 جانفي الجاري، بقصر المعارض “الكدية” في تلمسان.

ويأتي هذا المعرض الجهوي في إطار تحسين مناخ الأعمال بالجهة الغربية للوطن وكذا في إطار الجهود المبذولة من قبل الجهات الوصية لتثمين المنتوج المحلي وجعله قابلا للتصدير وتمكينه من ولوج الأسواق سيما الإفريقية منها.

وسيتم على هامش هذا المعرض، تنظيم مائدة مستديرة تحت عنوان ” التصدير خارج المحروقات مهمة الكل”، كما يتم تنشيط العديد من الندوات يومي الـ 9 و10 جانفي 2019.