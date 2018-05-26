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تلمسان: جمعية “ابراهيمي محمود” توزيع أجهزة قياس السكري

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تلمسان: جمعية “ابراهيمي محمود” توزيع أجهزة قياس السكري
بقلم عمر تدريست

وزعت الجمعية الولائية “ابراهيمي محمود” لداء السكري، 150 جهازا لقياس نسبة السكري في الدم و600 حقنة أنسولين  و10 آلاف علبة أقراص من مختلف أدوية السكري خلال الأسبوع الأول من شهر الصيام.

عملية توزيع الأجهزة والأدوية التي يتبرع بها أصحاب المخابر والمحسنين لصالح مرضى السكرى متواصلة طيلة شهر رمضان.

وجندت الجمعية طبيبا مختصا في داء السكري بمقرها الواقع بحي “سيدي شاكر” ببلدية تلمسان.

لتقديم نصائح لمرضى السكري حول السكري والصيام ومضاعفات المرض والاستماع إلى استفساراتهم وذلك كل يوم من العاشرة صباحا و إلى غاية منتصف النهار.

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