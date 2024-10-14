تلمسان.. حجز أزيد من قنطار “كيف” قادمة من المغرب

تمكنت المصلحة الجهوية لمكافحة الإتجار غير المشروع للمخدرات بولاية تلمسان، من حجز أزيد من 1 قنطار من الكيف المعالج قادمة من المغرب.

وأوضح بيان لذات السلك الأمني أن المصلحة الجهوية لمكافحة الإتجار غير المشروع للمخدرات بتلمسان (SRLTIS). تمكنت نهاية الأسبوع الماضي، من شل نشاط شبكة إجرامية منظمة تنشط في تهريب المخدرات،. مع توقيف شخصين من عناصرها وضبط أزيد من 01 قنطار من الكيف المعالج.

وجاءت العملية على إثر تحريات باشرها محققو المصلحة حول نوايا إجرامية لتمرير شحنة معتبرة من المخدرات قادمة من المغرب. حيث أفضت الأبحاث العملياتية إلى رصد تحركات مشبوهة لشخصين و توقيفهما على متن مركبة سياحية. بمدينة عين الصفراء بولاية النعامة، أين تم ضبط 109 كلغ من المخدرات، كانت مخبأة بإحكام داخل المركبة.

تم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين الصفراء ولاية النعامة، عن جنايات التهريب، تبيض الأموال، المتاجرة بالمخدرات بطريقة غير مشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمة، يضيف البيان.