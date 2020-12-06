تلمسان: حجز أزيد من 13 ألف وحدة من جمرة الشيشة أجنبية الصنع

تمكن الأمن الحضري الأول التابع لأمن ولاية تلمسان من حجز كمية من مادة التبغ موجهة للتهريب.

وحسب أمن ولاية تلمسان، فقد قدرت الكمية المحجوزة بـ13 الف و188 وحدة جمرة الشيشة أجنبية الصنع من مختلف الانواع.

وتم حجز 5536 كيس الشمة من مختلف الأنواع، بالاضافة الى 1110 علبة سجائر أجنبية الصنع من مختلف الأنواع.

كما تم حجز 1000 ولاعة بدون فاتورة، و1040 كيس من مادة الشمة المقلدة ومنتهية الصلاحية مع إنعدام الفوترة.

كما تم توقيف في ذات العملية شخصين تتراوح أعمارهما بين 42 سنة و 58 سنة متورطين في القضية.

وبعد إستكمال الإجراءات القانونية، تم إنجاز ملف قضائي في حق المشتبه فيهما قدما بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان.