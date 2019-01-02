تلمسان : حجز أزيد من 23 قنطار من الكيف المعالج خلال 2018

حجزت عناصر الشرطة القضائية لأمن ولاية تلمسان، 23 قنطار و60 كلغ من الكيف المعالج خلال سنة 2018 .

وحسب بيان لخلية الاتصال لدى الشرطة الأمنية لتلمسان، اليوم الأربعاء، أنه تم كذلك حجز 12غرام من الكوكايين و14.435مؤثر عقلي خلال نفس الفترة.

وتقدر عدد القضايا المسجلة في مجال مكافحة المخدرات في السنة الماضية، 539 قضية.

تمكن على إثرها عناصر الشرطة، من توقيف 916 شخص متورط.

وفي سياق آخر، عالجت ذات المصلحة الأمنية 266 قضية متعلقة بالعنف ضد المرأة.

و132 قضية خاصة بالعنف ضد القصر ، خلال نفس الفترة المذكورة.

حيث تم وضع 15 قاصرا بمراكز حماية الأحداث بالولاية، وتم تسليم 36 آخرين لعائلاتهم.

كما تم خلال العام الماضي معالجة 110 قضية مختلفة،تورط فيها 130 قاصرا .

وتم وضع 26 منهم بمراكز حماية الأحداث بتلمسان، حسب نفس البيان.