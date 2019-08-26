تلمسان : حجز أزيد من 340 قارورة خمر بصبرة

أخبار الجزائر
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تلمسان : حجز أزيد من 340 قارورة خمر بصبرة
بقلم أمين مسعودي

تمكنت عناصر أمن دائرة صبرة في تلمسان اليوم  من حجز  كمية من المشروبات الكحولية تقدر بـ 342 وحد من الجعة.

العملية جاءت بعد ورود معلومات الى مصالح الامن مفادها وجود مركبة من نوع سامبول يقوم صاحبها بترويج الخمور بمدينة صبرة.

وعلى إثرها باشرت قوات الشرطة عملية البحث والترصد بتكثيف الانتشار لعناصر الأمن كللت بتوقيف المركبة.

وعقب تفتيش السيارة المشبوهة تم العثور بداخلها على الكمية كما تم توقيف سائقها.

ليتم تحويل المحجوزات والمشتبه فيه الى مقر الامن لاستكمال الاجراءات اللازمة بإنجاز إجراء قضائي في شأن القضية سيقدم بموجبه المشتبه فيه أمام العدالة.


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