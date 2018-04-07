تلمسان.. حجز أزيد من 38 كلغ من الكيف بباب العسة

تمكن عناصر أمن دائرة بني بوسعيد في تلمسان من حجز 38 كلغ و300 غرام من الكيف المعالج ببلدية باب العسة.

العملية قام بها عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية لدائرة بني بوسعيد.

بعد ورود معلومات تفيد بإحتمال تهريب كمية من المخدرات بالقرب من قرية “سلام” التابعة لبلدية باب العسة.

وتم إتخاذ التدابير اللازمة حيث لفت إنتباه الشرطة بمخرج قرية سيدي بوجنان مركبة على متنها شخصان قادمة من قرية سلام.

وفور مشاهدته لعناصر الأمن قيام سائق المركبة بمناورة خطيرة من أجل العودة إلى الوجهة القادم منها.

تم تتبع المركبة التي فر سائقها ومرافقه إلى وجهة مجهولة عند أحد المنعرجات الخطيرة تاركين المركبة.

التي عثر بداخلها على الكمية المذكورة من الكيف المعالج مخبأة بإحكام داخل خزان الوقود.

ويبقى التحقيق في القضية مفتوحا من طرف أعوان ذات المصلحة.