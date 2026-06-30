تلمسان: حجز أزيد من 71 كلغ من الكيف وربع كيلو “كوكايين” مصدرها المغرب

تمكنت المصالح العملياتية للأمن الوطني بتلمسان، بحر هذا الاسبوع، من حجز أزيد من 71 كلغ من الكيف المعالج مصدرها المغرب. مع تفكيك شبكتين إجراميتين مختصتين في الاتجار غير المشروع بالمخدرات، وتوقيف 4 أشخاص من عناصرهما.

العملية الأولى، نفذتها فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة مغنية، أسفرت عن ضبط 55 كلغ من الكيف المعالج. كانت مخبأة بتجاويف مركبة المشتبه فيه الرئيسي، إضافة إلى توقيف شركيه في العملية.

في حين أسفرت العملية الثانية المنفذة من طرف المصلحة الجهوية لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية بتلمسان (SRLTIS). عن ضبط 16كلغ و550غ من الكيف المعالج و 250 غ من المخدرات الصلبة الكوكايين، مع توقيف المشتبه فيه الرئيسي في القضية.

تم تقديم المشتبه فيهم تواليا، أمام كل من وكيل الجمهورية لدى محكمة مغنية ووكيل الجمهورية لدى محكمة باب العسة.

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