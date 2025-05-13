تلمسان: حجز أكثر من 114 كلغ من المخدرات وتوقيف 6 أشخاص

تمكنت المصلحة الجهوية لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات تلمسان من تفكيك شبكة إجرامية. تنشط في تهريب المخدرات وتحجز كمية معتبرة من القنب الهندي.

القضية تم معالجتها بناءً على معلومات وردت إلى ذات المصلحة مفادها إقبال شبكة إجرامية تنشط في تهريب المخدرات على مستوى الشريط الحدودي لولاية النعامة بإتجاه ولايتي تلمسان ووهران.

العمل الميداني لقوات الشرطة بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا أسفر عن توقيف 06 أشخاص مشتبه فيهم. وحجز وضبط 114 كلغ و350 غرام من المخدرات راتنج قنب هندي. و مركبتين سياحية ونفعية كانتا تستعمل في نقل المخدرات.

وبعد استكمال إجراءات التحقيق القانونية تم إنجاز ملف قضائي عن قضية ” جنايات الحيازة، الشراء قصد البيع، الوضع للبيع، السمسرة. بالإضافة كذلك إلى النقل بطريقة غير مشروعة للمخدرات في إطار جماعة إجرامية منظمة - جناية التهريب على درجة من الخطورة تهدد الأمن الوطني والصحة العمومية، جنحة تبييض الأموال. قدموا بموجبه أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا.

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