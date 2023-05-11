تلمسان.. حجز أكثر من 2 كغ مخدرات وأزيد من 130 مليون سنتيم مزورة

تمكنت مصالح الشرطة بأمن ولاية تلمسان ممثلة بأمن دائرة شتوان بالتنسيق مع المصالح العملياتية من الإطاحة بشبكة اجرامية. تورط أفرادها في التجارة بالمخدرات وتزوير في عملة نقدية.

وبعد استصدار اذن بالتفتيش من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان أفضت الى توقيف شخصين تتراوح أعمارهما ما بين 27 و 29 سنة. أحدهما مسبوق قضائيا محل ثلاثة أوامر قضائية منها أمر بالقبض.

كما تم حجز و ضبط خلال هده العملية 02 كلغ و 863 غرام من المخدرات (كيف معالج) و مبلغ مالي يقدر بـ335 مليون سنتيم. من عائدات بيع هذه الممنوعات، و 666 ورقة نقدية مزورة من قيمة 2000 دج ما يفوق 133 مليون سنتيم.

وتم حجز كذالك خلال العملية 108 قرص مهلوس من نوع بريغابالين 300 ملغ و 41 قرص مهلوس من نوع اكستازي. و هواتف نقالة كانت تستعمل للاتصال بين أفراد الشبكة و أغراض مختلفة محجوزة.