تلمسان: حجز أكثر من 29 كلغ كيف معالج

تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بني بوسعيد التابعة لأمن ولاية تلمسان. بحر هذا الأسبوع، من حجز كمية معتبرة من المخدرات.

العملية جاءت بناءً على معلومات وردت الى ذات الفرقة تفيد بوجود نشاط مشبوه لنقل كمية معتبرة من المخدرات. على مستوى الشريط الحدودي إنطلاقا من قرية العشاش بإتجاه مدينة مغنية.

إستغلالا للمعطيات قامت قوات الشرطة بوضع مخطط ميداني بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا. أسفرت عن توقيف شخص مشتبه فيه، و حجز مركبتين سياحيتين عثر بداخلهما على كمية من المخدرات قدرت بـ 29 كلغ و500 غرام قنب هندي.

بعد إستفاء إجراءات التحقيق تم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المختصة إقليميا.

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