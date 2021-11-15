تلمسان: حجز أكثر من 4 آلاف قرص مهلوس

تمكنت فرقة مكافحة المخدرات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تلمسان من تفكيك شبكة إجرامية منظمة وحجز كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة.

وفي بيان لأمن الولاية فقد تم توقيف 7 أشخاص مشتبه فيهم وحجز كمية من المؤثرات العقلية قدرت بـ 4800 قرص.

كما تم حجز 8 هواتف نقالة، إضافة الى صاعقين كهربائيين، ومبالغ مالية من عائدات الترويج.

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حجز 36 كلغ من المخدرات بتلمسان

تمكنت عناصر فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تلمسان من تفكيك شبكة وطنية مختصة في تهريب المخدرات.

وحسب المديرية العامة للأمن الوطني، أسفرت هذه العملية عن توقيف 08 أشخاص وكمية من المخدرات قدرت بـ36 كلغ و200 غرام.

كما تم حجز كمية صغيرة من المخدرات الصلبة من نوع كوكايين. كما تم ضبط 11 هاتف نقال ومبلغ مالي قدره 03 ملايير و454 مليون سنتيم من عائدات الترويج، ومركبة.

الشلف: توقيف شخصين وحجز 17 صفيحة مخدرات في تنس

كما تمكن عناصر فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن الشلف، من توقيف شخصين تبلغ أعمارهما 34 سنة.

وينشط الموقوفين، ضمن شبكة إجرامية تقوم ببيع وترويج المخدرات في أوساط الشباب عبر بلديات الجهة الشمالية لولاية الشلف.

وتمت عملية التوقيف والحجز حسب مصادر النهار أونلاين، بعد استغلال لمعلومات وردت إلى ذات الفرقة مفادها وجود أشخاص يقومون بترويج المخدرات.

وبعد إتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتكثيف التحريات تم توقيف الشتبه فيهما ببلدية تنس وضبط بحوزتهما على 1650 غرام من الكيف المعالج.

وتم تحويل المشتبه فيهما إلى مقر الفرقة لاستكمال إجراءات التحقيق، قبل إنجاز ملف جزائي في حقهما.

ويتابع المعنيين، عن قضية الإتجار غير الشرعي في المخدرات والعمل ضمن جماعة إجرامية منظمة، وإحالتهم أمام وكيل الجمهورية.

كما تمكن أفراد الدرك الوطني ببلدية أميه ونسة غرب ولاية الوادي من إحباط عملية نقل كمية معتبرة من السجائر أجنبية النوع.